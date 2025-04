Gianluigi Aponte di Msc guida l'acquisto di 43 porti da CK Hutchison

Gianluigi Aponte, patron di Msc, sta emergendo come il principale investitore del consorzio che mira ad acquistare 43 porti di CK Hutchison (+3,52% alla Borsa di Hong Kong) del magnate di Hong Kong Li Ka-shing. Lo riporta Bloomberg, in base a fonti vicine al dossier. L'accordo, annunciato a marzo e del valore di 23 miliardi di dollari, è stato bloccato dalla Cina per il ruolo degli Usa. Terminal Investment Ltd della famiglia Aponte, con sede a Ginevra e nota come TiL, sarebbe l'unica proprietaria di tutti i porti una volta completata la transazione, tranne per i due a Panama che saranno nel controllo del colosso americano BlackRock.