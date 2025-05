Giancarlo Giorgetti: Rafforzare l'Italia valorizzando le regioni e promuovendo lo sviluppo sostenibile

"Valorizzare le regioni significa rafforzare l'Italia, riconoscere che la nostra forza risiede nella pluralità e nella capacità di ascoltare i territori e di attuare politiche condivise, di promuovere uno sviluppo sostenibile anche attraverso grandi eventi culturali". Così il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti intervenendo a "Italia delle Regioni". Giorgetti ha sottolineato che le regioni "rappresentano l'ossatura del racconto identitario di un Paese che guarda al futuro senza abdicare le proprie tradizione" e riescono a generare valore per le persone, le famiglie e le imprese. "In questi periodo di grandi cambiamenti, di scenari geopolitici, le nostre terre rappresentano un punto di equilibrio tra il locale e il globale, il ponte tra le persone le famiglie e le sfide del nostro tempo". La forza - ha sottolineato - "risiede nella pluralità e nella capacità di ascoltare i territori, di attuare politiche condivise, di promuovere uno sviluppo sostenibile anche attraverso grandi eventi culturali". "Oggi più che mai - ha concluso il ministro - reputo fondamentale costruire un'Italia capace di valorizzare le differenze come punte di forza, un Paese che attraverso il contributo delle sue regioni riesca a progettare il domani con visione e determinazione mantenendo vivo il legame con la propria storia e con le sue molteplici identità".