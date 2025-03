Giancarlo Giorgetti: Necessità di Sostenere il Credito alle PMI e la Biodiversità Bancaria

"Parliamo del credito ai piccoli e medi imprenditori, non può uno che fa politica nella Lega non considerare che tutto quello che è venuto avanti, in base a delle regole scritte nelle tavole della legge, e cioè che il sistema bancario deve essere fatto soltanto da grandi banche, che queste grandi banche fanno grandissimi profitti, però forse si dimenticano di fare quello per cui sono nate e cioè fare credito alle imprese e soprattutto alle piccole e medie imprese. E quindi se io devo prendere una decisione devo fare in qualche modo che continui a sopravvivere quella che qualcuno ha chiamato la biodiversità bancaria". Lo ha detto il ministro dell'Economia e Finanze Giancarlo Giorgetti parlando alla kermesse leghista ad Ancona "Tutta un'altra economia".