Gian Maria Gros-Pietro: Coesione e competizione per lo sviluppo economico

Per lo sviluppo dell'economia "occorre avere obiettivi confluenti, sinergici, ma non necessariamente identici, sviluppare percorsi autonomi e originali per raggiungere mete condivise, credere nelle proprie idee senza disdegnare di accogliere quelle altrui e di servirsene". Lo ha detto il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, intervenendo in un video messaggio diffuso in occasione della presentazione del rapporto 'Coesione è competizione' di Fondazione Symbola, Intesa Sanpaolo, Unioncamere e Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne in collaborazione con Aiccon e Ipsos al Seminario di Fondazione Symbola a Mantova. "Coesione può essere competizione? Sì, se la competizione non si basa sulla contrapposizione, ma sull'emulazione", ha aggiunto Gros-Pietro. "Perché spesso le idee altrui e le conoscenze degli altri sono una scorciatoria per acquistare nuove consapevolezze, visioni diverse", ha sottolineato.