Giampiero Strisciuglio nuovo amministratore delegato di Trenitalia

Il cda del gruppo Ferrovie dello Stato ha indicato Giampiero Strisciuglio come nuovo amministratore delegato di Trenitalia. E' quanto si apprende da fonti bene informate. L'ingegnere, già indicato da Matteo Salvini nel maggio scorso che avrebbe il placet anche di Fratelli d'Italia, è già stato amministratore delegato di Mercitalia Logistics e in passato direttore commerciale ed Esercizio Rete sempre in Rfi. L'indicazione è soggetta all'approvazione del ministero dell'Economia e solo dopo si completerà la nomina. Il cda di questo pomeriggio, sempre secondo quanto si apprende, ha proceduto anche ad indicare i nuovi vertici delle altre società del gruppo. Luigi Corradi da Trenitalia assumerebbe la guida di Fs International mentre al posto di Strisciuglio in Rfi arriverebbe Aldo Isi che è ora ai vertici di Anas. Al suo posto, molto probabile il ritorno di Claudio Gemme che della società era stato presidente. Unica presenza femminile ai vertici resterebbe Sabrina De Filippis alla guida di Mercitalia Logistic. Infine il presidente di Rfi Dario Lo Bosco passerebbe al vertice di Italferr.