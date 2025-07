Giampiero Spirito rieletto presidente Fondazione Casagit

Giampiero Spirito, 65 anni, romano, è stato rieletto all'unanimità presidente della Fondazione Casagit per l'assistenza integrativa dei giornalisti italiani dal consiglio di gestione composto da Diego Longhin (Piemonte - vicepresidente, all'unanimità), Fausta Chiesa (Lombardia), Antonello Capone (Lombardia), Walter Nerone (Abruzzo) e Alessanda Costante, segretaria generale della Federazione della stampa italiana. Lo rende noto, in un comunicato, l'ente.

"La solidarietà è uno dei valori principali di questo giovane ente insieme naturalmente alla tutela del patrimonio faticosamente accumulato in cinquant'anni dai soci Casagit - ha dichiarato Spirito, capo servizio di Tv2000 -. Nell'ultimo quadriennio la Fondazione ha destinato più di quattro milioni di euro ai giornalisti e le loro famiglie per integrazioni e interventi straordinari di welfare sanitario e sostenuto i soci pensionati al più basso reddito, in piena sinergia con la Mutua Casagit Salute".

Costituita nel luglio 2019, con un patrimonio di 30 milioni di euro, la Fondazione Casagit assicura ai giornalisti italiani - si legge nella nota - un efficiente e adeguato sistema di sicurezza sociale per tutelare la dignità, l'autonomia nell'esercizio della professione, fuori da ogni condizionamento politico ed economico e contribuisce così alla difesa della libertà di stampa nell'interesse generale della comunità nazionale. Inoltre può svolgere attività di ricerca scientifica, formazione, istruzione, educazione. Fa parte con gli altri enti di categoria della Fondazione sul giornalismo Paolo Murialdi, di cui proprio Spirito è presidente dal 2024.