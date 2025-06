Giacomoni (Consap), potenziato il Fondo studenti meritevoli

"Oltre ai fondi storici stiamo insistendo molto sul potenziamento e il rilancio del Fondo per gli studenti meritevoli e del Fondo prima casa per i giovani sotto i 36 anni. Siamo convinti che lo studio e la casa siano i pilastri per costruire il futuro". Lo ha dichiarato il presidente di Consap, Sestino Giacomoni, nel corso di un appuntamento ANSA Incontra.

"I 524mila giovani che stanno facendo gli esami di maturità sappiano che se usciranno con un buon voto, almeno 75 su 100, potranno accedere a questa garanzia di Consap del 70%, così da avere un finanziamento per proseguire gli studi che andrà dai 50mila, ai 70mila se decidono di andare all'estero. Oltre ai corsi universitari e a quelli di specializzazione, potranno anche fare master all'estero, corsi di lingua, iscriversi agli Its academy per l'alta formazione tecnologica oppure agli Afam per l'alta formazione artistica e musicale", ha spiegato.

"Abbiamo cercato di semplificare al massimo, su input di Palazzo Chigi, ristrutturando la nostra piattaforma. Da fine giugno il giovane potrà andare sul sito di Consap dove troverà l'area del Fondo studio e potrà inserire i suoi dati con lo Spid. Dovrà anche inserire il voto della maturità. In cinque giorni Consap verificherà che i requisiti siano corretti. Il giovane otterrà quindi un certificato Consap e potrà scegliere, sempre sul sito, le banche aderenti che sono arrivate a 47. Stessa procedura per il Fondo casa", ha aggiunto.