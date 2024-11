Ghirardi (Cdp), gioco di squadra per competitività e transizione

"Non c'è competitività senza una gioco di squadra in grado di massimizzare l'impatto dell'intero sistema". Lo ha affermato la responsabile sostenibilità di Cassa depositi e prestiti, Gaia Ghirardi, intervenendo all'evento dell'alleanza Open-es, lanciata da Eni per la promozione dello sviluppo della competitività e sostenibilità attraverso una piattaforma digitale aperta e gratuita per tutte le imprese. Cdp è tra le istituzioni sostenitrici. "La sostenibilità non è solo un'opportunità, ma una necessità per il futuro del sistema economico globale", ha detto Ghirardi. La dirigente ha ricordato l'impegno della Cassa nel sostenere la transizione verso un'economia sostenibile come finanziatore "paziente". "Il nostro impegno - ha spiegato Ghirardi - è duplice: da un lato, garantiamo la conformità alle normative attraverso una reportistica all'avanguardia; dall'altro, promuoviamo la sostenibilità lungo l'intera catena del valore affiancando le imprese italiane, in particolare le PMI, verso una maggiore competitività a livello europeo". "Abbiamo deciso di intervenire in maniera selettiva e in quest'ottica di divenire un'istituzione policy driven" - ha proseguito - "inoltre, abbiamo puntato sulla nostra capacità di essere sempre più addizionali e cambiato il paradigma tipico degli investitori finanziari che guardano al binomio rischio-rendimento a favore di un sistema basato su rischio, rendimento impatto".