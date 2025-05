Gestione dei patrimoni 2024: crescita dell'8% trainata dai mercati finanziari

Il settore della gestione dei patrimoni (asset management) ha chiuso il 2024 toccando quota 128mila miliardi di dollari (113.750 miliardi di euro), di cui 8.200 miliardi detenuti da clienti retail e 16.800 da quelli istituzionali. Lo si legge nella 23/a edizione del Global Asset Management 2025 realizzato da Boston Consulting Group (Bcg), in cui viene indicata una crescita dell'8% a 2.400 miliardi di dollari (2.132,88 miliardi di euro).

"Nel 2024 - spiega Graziano Pace di Bcg - il settore è cresciuto in modo consistente, ma in larga parte grazie alla spinta dei mercati. Questo evidenzia la necessità di rafforzare le fondamenta operative del modello di asset management, in un contesto in cui pressione sui margini, evoluzione della domanda e trasformazione digitale si intersecano". "In Italia - osserva Pace - dove il retail assorbe il 59% delle masse gestite contro una media europea del 33%, sarà fondamentale agire su efficienza, innovazione e distintività di prodotto".

I ricavi totali del settore sono cresciuti complessivamente di 58 miliardi di dollari, oltre il 70% di questi deriva dalla performance dei mercati e solo il 30% dalla raccolta netta. Il totale delle masse gestite in Europa ha raggiunto quota 25mila miliardi di dollari (22.217,5 miliardi di euro).

L'Italia è il 5/o mercato europeo e nel 2024 il segmento 'retail' è cresciuto del 10%, il doppio rispetto al +5% messo a segno dal settore istituzionale. Gli investitori retail detengono il 59% delle masse gestite italiane, di cui il 70% il 70% è composto da fondi comuni, mentre il ramo assicurativo è il secondo canale per volumi gestiti.