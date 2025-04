Germania: stime di crescita 2025 riviste a zero, preoccupazioni per il terzo anno consecutivo

Il governo federale tedesco si prepara a tagliare nuovamente le stime sulla crescita in Germania per il 2025, passando da un +0,3% ad un nuovo anno senza crescita (0%), lo riporta il quotidiano economico tedesco Handelsblatt che cita fonti vicine all'esecutivo. Se questo scenario dovesse realizzarsi, si tratterebbe del terzo anno consecutivo senza crescita: una situazione mai verificatasi nella storia della Repubblica federale tedesca, come sottolinea il quotidiano.

Per il 2026 è prevista una crescita dell'1%, anche in questo caso si tratta di un calo rispetto alle prime stime che fissavano la crescita per il prossimo anno all'1,1%.

A pesare sono soprattutto le politiche della presidenza statunitense e le incertezze legate all'introduzione di nuovi dazi. In quest'ultimo caso i principali istituti economici tedeschi hanno previsto un calo del Pil dello 0,3%,. Il quotidiano tedesco ritiene, però, che i piani di investimento già varati dal parlamento tedesco sia per il settore militare sia per le infrastrutture potrebbero avere un effetto positivo già a partire dal 2026.