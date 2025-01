Germania: Mercato aperto ma preoccupazioni per Unicredit e il comportamento opaco

In Germania "abbiamo un mercato molto aperto", "Unicredit ha comprato una delle più grandi banche tedesche come HypoVereinsbank". "Il nostro mercato finanziario è molto, molto aperto. Quello su cui siamo perplessi è il comportamento non trasparente, opaco della banca di cui si parla", Unicredit. "Perché siamo fermamente convinti che le opa ostili non sono una via di successo per le banche sistemiche". Lo ha detto il ministro delle Finanze tedesco Jörg Kukies, prima della riunione dell'Eurogruppo a Bruxelles. Devono venire a parlarne con il governo tedesco? gli è stato chiesto: "Spetta a loro", ha risposto.