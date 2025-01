Germania e Italia: scorte di gas sopra la media europea ma in calo rispetto al 2024

Germania e Italia si mantengono al di sopra della media europea in quanto a scorte di gas, rispettivamente al 77,18% a 194,12 TWh e al 77,9% a 155,86 TWh allo scorso 5 gennaio. In entrambi i casi si registra però un calo rispetto ai due anni precedenti. In Germania le scorte di gas del 5 gennaio del 2024 erano al 90,39% a 230,34 TWh, poco sotto il 90,77% a 223,95 TWh dell'anno prima, quando però la capacità di stoccaggio era inferiore. Decisamente più bassi i valori del 2022, quando le scorte erano al 54,09% a 133,56 TWh, e del 5 gennaio del 2021, con stoccaggi al 70,23% a 171,118 TWh.

Dinamica simile in Italia, che il 5 gennaio del 2024 aveva scorte al 79,37% a 156,33 TWh, mentre l'anno prima era all'81,8% a 158,23 TWh. Valori sensibilmente inferiori erano stati registrati il 5 gennaio del 2022 al 62,95% a 124,47 TWh e l'anno prima, al 72,34% a 142,42 TWh.