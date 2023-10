Germania, Calo dei Prezzi alla Produzione più marcato dal 1949

I prezzi alla produzione in Germania sono scesi a settembre del 14,7% rispetto a un anno fa, registrando il calo più consistente anno su anno dal 1949, superiore anche al -12,6% di agosto. Secondo l'Ufficio Federale di Statistica, "prezzi dell'energia più bassi", in flessione del 35,3%, sono stati la ragione principale di questo calo. Tuttavia, ad agosto e settembre 2022 i prezzi erano aumentati del 45,8%, principalmente a causa dell'impennata dei prezzi energetici, scatenata dalla guerra in Ucraina. Il calo rispetto ad agosto 2023, quando la flessione anno su anno era stata del 12,6%, è stato invece dello 0,2%. Al netto della componente energetica, i prezzi sono saliti dello 0,8% rispetto al 2022. Gli economisti ritengono che il raffreddamento dei prezzi alla produzione possa frenare quelli al consumo, lasciando sperare in un rallentamento dell'inflazione.