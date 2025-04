Germania: aumento della spesa pubblica porta il debito/Pil al 49,5%

In Germania l'aumento della spesa pubblica ha comportato un aumento al 49,5% del rapporto debito/Pil, lo comunica l'Ufficio federale di Statistica. Rispetto al 2023, quando il rapporto debito/Pil era del 48,4%, si registra un aumento dell'1,1%.

Secondo l'Ufficio federale di statistica l'aumento è dovuto principalmente al significativo incremento dei servizi sociali in denaro, come pensioni, indennità di assistenza a lungo termine o reddito di cittadinanza, nonché a maggiori prestazioni sociali in natura, come per le cure ospedaliere o l'assistenza infermieristica.

Nel comunicato l'Ufficio federale di Statistica ricorda anche che il livello maggiore di indebitamento rispetto al Pil dalla Riunificazione è stato toccato nel 1995 (55,2%), in questo caso furono proprio le spese per realizzare l'unità tedesca a determinare quel valore massimo.