Germania: aumento del 2,5% nelle esportazioni di automobili nel 2024

Nonostante la crisi nel 2024 la Germania ha visto aumentare le esportazioni di automobili del 2,5% rispetto al 2023. Sono dati pubblicati oggi dall'ufficio federale di Statistica. I veicoli esportati sono stati circa 3,4 milioni, per un valore di circa 135 miliardi, per quest'ultimo dato si osserva, tuttavia, una flessione dell'1,3%.

Il 25,9 per cento dei veicoli esportati è completamente elettrico, il 42% è invece a benzina, il resto è diviso quasi equamente tra i veicoli ibridi e quelli a diesel. Il Paese che ha assorbito maggiormente le esportazioni tedesche sono gli Stati Uniti con una percentuale del 13,1%, seguiti da Gran Bretagna (11,3) e Francia (7,4). Quest'ultimo dato sottolinea anche quanto potrebbero pesare i dazi annunciati da Trump sul settore automobilistico e sull'economia tedesca.

Nel 2024 sono state importate in Germania complessivamente 1,8 milioni di nuove autovetture. Rispetto al 2023 le importazioni sono diminuite dell'11,5% in volume e del 12,8% in valore.