Gentiloni, Roma esclusa da manovra correttiva

È stato chiesto al Commissario Ue agli Affari Economici Paolo Gentiloni se l'Italia fosse chiamata a fare una manovra correttiva già nella prossima primavera. La risposta è stata: "No. I nostri inviti sono, diciamo così, uniformi per i vari gruppi di Paesi. E per i Paesi non pienamente in linea sono inviti a prendere le misure opportune e non a fare manovre correttive", rilasciata a Strasburgo.