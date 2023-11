Gentiloni, interesse Ue a chiudere su Mes

È evidente che non esiste un collegamento formale tra la questione del Mes e la riforma del Patto. Successivamente, in termini politici, ognuno può trarre le proprie conclusioni. È chiaro che c'è un interesse da parte dei Paesi dell'Unione Europea di arrivare a una conclusione sull'emendamento allo statuto del Mes, che è stato approvato all'unanimità più di due anni fa. La volontà di chiudere questa partita è evidente e comprensibile. Lo ha affermato il Commissario Ue per l'Economia, Paolo Gentiloni, rispondendo a chi gli chiedeva se una ratifica del Mes da parte dell'Italia entro l'anno potesse agevolare i negoziati sul Patto.