Gentiloni, 'Crescono incertezza e rischi economici'

"L'incertezza e i rischi al ribasso per le prospettive economiche sono aumentati negli ultimi mesi" per la guerra in Ucraina e il "tragico conflitto in Medio Oriente". "I mercati dell'energia appaiono più vulnerabili" e "nuove interruzioni delle forniture energetiche potrebbero potenzialmente avere un impatto significativo sui prezzi dell'energia, sulla produzione globale e sul livello generale dei prezzi". Lo ha detto il commissario Ue all'Economia Paolo Gentiloni presentando le previsioni economiche di autunno.