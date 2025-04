Genova candidata per ospitare l'agenzia italiana per il nucleare, sostenuta da Confindustria

Potrebbe essere Genova la sede dell'agenzia italiana per il nucleare. A rilanciare l'ipotesi, a margine dell'accordo tra Ansaldo Energia e Duferco per un elettrolizzatore per la produzione di idrogeno verde, il presidente di Duferco Antonio Gozzi, special advisor di Confindustria con delega all'autonomia strategica europea, Piano Mattei e competitività.

"Confindustria ha già preso posizione su questo e non è una rivendicazione campanilistica - ha detto Gozzi -. Genova ha tutti i requisiti: competenze, risorse e know how, a partire da Ansaldo nucleare che ha mantenuto accesa la fiammella anche nei tempi più difficili, ma penso anche al Rina che si occupa di certificazione di sicurezza, all'Universita di Genova apprezzata a livello internazionale e a tutta una serie di piccole e medie imprese della filiera che possono dire la loro. C'è un grande lavoro da fare sul nucleare di quarta generazione a partire da un grande lavoro di comunicazione e di spiegazione all'opinione pubblica di che cos'è questa nuova tecnologia, quanto è diversa da quelle del passato, quali sono i suoi vantaggi e le sue sicurezze e anche in questo chi è che può fare questo ragionamento se non le imprese e Genova da questo punto di vista è in pole position".