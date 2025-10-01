Mercoledì 1 Ottobre 2025

1 ott 2025
Generali Re e Percassi acquistano Oriocenter per 470 milioni

Generali Real Estate e gruppo Percassi hanno concluso l'acquisizione, mediante un fondo partecipato al 50% della Galleria Commerciale del Centro Commerciale Oriocenter da Commerz Real. Il controvalore complessivo dell'operazione è di circa 470 milioni.

Percassi è il property manager del centro commerciale sin dalla sua inaugurazione nel 1998 e continuerà a svolgere tale attività. Generali Real Estate agirà come asset manager del centro commerciale. Situato alle porte di Bergamo e collegato all'Aeroporto Internazionale di Orio al Serio, Oriocenter è il primo centro commerciale in Italia per superficie e ampiezza dell'offerta, nonché uno dei più grandi d'Europa. Si sviluppa su 105.000 metri quadri e ospita 300 negozi, tra cui 57 punti ristoro, 2 food court, 14 sale cinematografiche, un ipermercato e oltre 7.000 posti auto e nel 2024 ha registrato quasi 12 milioni di visitatori.

All'operazione hanno lavorato come advisor la divisione Imi Corporate & Investment Banking del gruppo Intesa Sanpaolo, Cushman & Wakefield, Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, Chiomenti e Yard Reaas.

