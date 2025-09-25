Giovedì 25 Settembre 2025

La mediazione su Flotilla

Raffaele Marmo
La mediazione su Flotilla
25 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Generali, per il via libera a Natixis serve l'ok dei 2 cda

Trattative avanti fino al 31/12, via breakup fee

L'alleanza con Natixis si farà solo se i due cda, quello di Generali e quello di Bpce, daranno, alla fine delle trattative, il loro benestare. E' stato chiarito, e ora formalizzato, dalle due società in un addendum agli accordi in base a cui si stanno svolgendo le negoziazioni.

"Il 15 settembre le parti hanno sottoscritto un accordo modificativo dell'MoU e di proseguire, fino al 31 dicembre, le negoziazioni. Hanno altresì dato atto che le previsioni relative alla break-up fee non debbano più applicarsi e debbano considerarsi prive di effetto. La conclusione di un accordo definitivo relativo all'operazione sarà comunque soggetta alla preventiva approvazione degli organi competenti di ciascuna delle parti" si legge in un aggiornamento sul sito.

