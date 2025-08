Generali, l'utile sale a 2,2 miliardi nel semestre

Generali nel semestre ha registrato un utile netto normalizzato in crescita a 2,2 miliardi (+10,4%). Il risultato operativo aumentato a 4 miliardi (+8,7%), grazie al contributo dei segmenti Danni, Vita e Asset Management e i premi lordi raggiungono 50,5 miliardi (+0,9%) per il forte sviluppo del segmento Danni (+7,6%). Il gruppo ha avviato il buyback da 500 milioni deliberato all'ultima assemblea. "Proseguiremo in questa fase di crescita. Rimaniamo pienamente focalizzati sulle chiare priorità del nostro piano strategico" ha detto il ceo di Generali Philippe Donnet a commento degli "eccellenti risultati".