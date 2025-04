Generali inaugura l'assemblea annuale a Trieste con ampia partecipazione

Generali dà il via all'assemblea annuale, dopo 5 anni di nuovo in presenza ha richiamato, nel Convention Center alle porte di Trieste, gli azionisti.

Il presidente Andrea Sironi dichiara l'assemblea costituita con il 69,726% del capitale rappresentato (14,875% in presenza e 53,850% per delega). Oltre ai presenti in sala è possibile una ancora più larga partecipazione grazie allo streaming seguire gli interventi dei vertici, con una traduzione in molte lingue, compresa quella dei segni.

Prima di aprire i lavori Sironi ricorda Papa Francesco: "di cui Trieste e noi tutti conserviamo vivida memoria in seguito recente visita alla città".