Generali e Natixis: verso un'alleanza nel risparmio gestito da 2.000 miliardi di euro

E' in corso il comitato per gli investimenti di Generali chiamato ad esaminare l'alleanza nel risparmio gestito con Natixis, operazione che se dovesse andare in porto darà vita a un polo nell'asset management da quasi 2.000 miliardi di euro di masse gestite, secondo in Europa solo ai francesi di Amundi.

Le considerazioni dell'organo - che ha la prerogativa di esprimere un parere sulle operazioni di controvalore superiore ai 250 milioni di euro - finiranno sul tavolo del consiglio di amministrazione, che domani dovrà deliberare sulla joint-venture.

A istruire il dossier saranno i sei componenti del comitato: la presidente Antonella Mei-Pochtler, l'ex ceo della Borsa di Londra, Clara Furse, il banchiere d'affari Stefano Marsaglia, la manager Alessia Falsarone, il presidente di De Agostini, Lorenzo Pelliccioli, e il dirigente di Mediobanca, Clemente Rebecchini.

Vista l'importanza dell'operazione e le preoccupazioni trapelate dai grandi soci Delfin e Caltagirone, la riunione è stata aperta a tutti i consiglieri di amministrazione del Leone.