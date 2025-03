Generali: Comitato dei Gestori presenta lista di minoranza per il cda

Il comitato dei gestori, in rappresentanza delle società di gestione del risparmio italiano con in mano oltre lo 0,7% del capitale di Generali, ha presentato una lista di minoranza di soli candidati indipendenti per il rinnovo del cda alla prossima assemblea del 24 aprile. In testa c'è Roberto Perotti. Gli altri sono Francesca Dominici, Anelise Sacks, Leopoldo Attolico.

L'economista Roberto Perotti è stato già consigliere di Generali nel 2019-2022. La lista depositata, si legge in una nota, è espressione di Anima Sgr, BancoPosta Fondi Sgr, Eurizon Capital Sa, Eurizon Capital Sgr, Fideuram Asset Management (Ireland), Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management Sgr, Interfund Sicav, Kairos Partners Sgr, Mediolanum Gestione Fondi Sgr e Mediolanum International Funds Limited. La scadenza per presentare le liste è domani. Ne sono attese altre due e cioè quella di Mediobanca e quella del gruppo Caltagirone.