Martedì 9 Settembre 2025

Francia, l’ora dell’incertezza

Stefano Ceccanti
Francia, l’ora dell’incertezza
Gcap, nasce il consorzio per la sensoristica e le comunicazioni
9 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Gcap, nasce il consorzio per la sensoristica e le comunicazioni

Mitsubishi Electric, Leonardo Uk, Leonardo e Elt Group

Nasce il consorzio 'Gcap Electronics Evolution', riunisce i partner industriali per la sensoristica e le comunicazioni del Global Combat Air Programme per il caccia di nuova generazione che coinvolge Italia, Giappone e Regno Unito. Coinvolge Mitsubishi Electric per il Giappone, Leonardo Uk per il Regno Unito e Leonardo insieme a Elt Group per l'Italia che già - ricorda una nota - "avevano annunciato la firma di un accordo di collaborazione in occasione del Dsei Japan nel marzo 2023 e, dopo un intenso lavoro trilaterale, hanno sottoscritto lo scorso agosto l'accordo consortile".

Il consorzio "è stato costituito in vista della stipula di un contratto con Edgewing, la joint venture tra Bae Systems (UK), Leonardo (Italia) e Japan Aircraft Industrial Enhancement Co. Ltd. (Giappone), che ricopre il ruolo di system integrator principale per il velivolo da combattimento Gcap".

Le quattro aziende - spiega ancora una nota - "collaboreranno per fornire il sistema avanzato di sensoristica e comunicazioni di nuova generazione oltre al servizio di supporto logistico integrato a lungo termine, che accompagnerà il sistema per decenni".

© Riproduzione riservata

