Gasbarra confermato presidente Eur spa, Carserà nuovo ad

Claudio Carserà è il nuovo amministratore delegato di Eur Spa, , la società posseduta per il 90% ministero dell'Economia e delle Finanze e per il 10% da Roma Capitale mentre Enrico Gasbarra è confermato nella carica di presidente del consiglio di amministrazione. E' quanto si legge in una nota. Carserà sostituisce Angela Cossellu che aveva dato le dimissioni a inizio maggio. Gli azionisti hanno quindi confermato il consigliere di amministrazione Francesco Vaccaro e nominato quali nuovi membri del Consiglio di amministrazione Daniela Ballico e Manuela Rongioletti. L'assemblea degli azionisti ha altresì confermato Pasquale Michele Arcangelo Bellomo nella carica di presidente del Collegio Sindacale ed Angela Florio e Carlo Ravazzin quali sindaci effettivi. Il nuovo consiglio di amministrazione rimarrà in carica per tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026.