Gas, prezzo a 40 euro, rialzo in chiusura

Il prezzo del gas, dopo aver raggiunto i massimi da fine agosto a 42 euro, si è chiuso poco sotto i 40 euro (39,8) al megawattora. I Ttf ad Amsterdam hanno così registrato un aumento dell'1,75%. Tale andamento si inserisce in un contesto in cui la Chevron in Australia ha messo fine a più di un mese di scioperi. In Norvegia, invece, la manutenzione degli impianti proseguirà fino a fine ottobre, ma le forniture stanno riprendendo dopo interruzioni prolungate.