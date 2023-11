Gas in rialzo a 46,35 euro/MWh al Ttf di Amsterdam Apertura in rialzo per il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam. I contratti future sul mese di dicembre guadagnano lo 0,64% a 46,35 euro al MWh. La piazza Ttf di Amsterdam ha aperto con un rialzo del gas naturale, con i contratti future sul mese di dicembre che guadagnano lo 0,64% a 46,35 euro al MWh.