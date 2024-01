Gas in Italia, Prezzo a 35 euro/MWh o più alto L'indice Igi del 8 gennaio è pari a 35,16 euro/MWh, in aumento rispetto al 7 gennaio. Il Gme lo calcola giornalmente per fornire uno strumento di interpretazione dei mercati del gas in Italia, come riferimento trasparente per hedging e contratti di fornitura.