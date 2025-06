Gas fa un balzo di oltre il 7%, future a 41,6 euro al MWh

Supera la soglia dei 41 euro il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam. I contratti future sul mese di luglio fanno un balzo in alto del 7,59% a 41,63 euro al MWh, valore che non veniva toccato dallo scorso marzo. Gli occhi del mercato sono puntati sulle decisioni che prenderanno gli Usa nel conflitto tra Israele e l'Iran. Teheran sta prendendo in considerazione la chiusura dello Stretto di Hormuz come rappresaglia per l'attacco all'Iran.