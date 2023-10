Gas di scorta al 98% per l'inverno, prepariamoci!

Gli impianti di stoccaggio del gas nell'Unione Europea sono stati riempiti al 95% della loro capacità prima dell'inverno 2022-2023 e attualmente sono pieni oltre il 98% in vista del prossimo inverno, come indicato dalla Commissione Europea nel suo rapporto sullo stato dell'Unione dell'energia. La UE, come sottolineato da Bruxelles, ha ridotto drasticamente la dipendenza dai combustibili fossili russi: le importazioni di carbone sono state eliminate gradualmente, quelle di petrolio sono state ridotte del 90%, mentre l'importazione di gas è diminuita da 155 miliardi di metri cubi nel 2021 a circa 80 miliardi di metri cubi nel 2022 e a circa 40-45 miliardi di metri cubi nel 2023. Inoltre, la domanda di gas è stata ridotta di oltre il 18% rispetto ai cinque anni precedenti, risparmiando circa 53 miliardi di metri cubi di gas.