Gas, Amsterdam +5% a 48,40 euro, Ttf rimbalza

Le quotazioni dei futures sul gas europeo stanno tornando a salire, con il Ttf che ad Amsterdam guadagna il 5% a 48,40 euro, mentre le tensioni geopolitiche aumentano. Gli analisti commentano che "il bilancio del gas a breve termine della regione sembra sicuro per ora", sottolineando che "lo stoccaggio del gas naturale in Europa si sta avvicinando ai livelli record per questo periodo dell'anno, fornendo una sostanziale protezione delle forniture per l'inverno".