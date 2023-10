Gas ai massimi da 6 mesi, timori per guerra e scioperi Prezzo dei futures sul gas ai massimi degli ultimi 6 mesi (+10,6%), minacce alla fornitura e prezzi del carburante in aumento. Mercato fragile ma in condizioni migliori rispetto allo scorso anno: scorte elevate, domanda in calo, nuove strutture di importazione e inverno relativamente caldo.