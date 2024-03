Gas: 2023 anno record per il rigassificatore Adriatic Lng

Il 2023 è stato un anno record per il rigassificatore off shore di Adriatic Lng, che ha immesso in rete 8,5 miliardi di metri cubi di gas, valore annuale più alto di sempre, coprendo circa il 14,5% dei consumi totali di gas in Italia e oltre il 50% delle importazioni italiane di Gnl. Il terminale di rigassificazione situato al largo della costa veneta ha realizzato così una quota superiore del 7% al 2022, che già aveva fatto registrare il migliore risultato di sempre, con un volume di gas pari a 7,9 miliardi di metri,, arrivando a soddisfare oltre il 14% dei consumi nazionali e confermandosi terza fonte di ingresso per le importazioni di gas in Italia. Numeri in crescita che, osserva la socuetà, confermano anche la sempre maggiore rilevanza del gas naturale liquefatto (Gnl) nel mix energetico italiano: nel 2023, le importazioni nette di Gnl nel Paese sono state pari a 16,6 miliardi di mc (+16,8%), coprendo il 27% del fabbisogno nazionale di gas, che si è attestato a 61,5 miliardi di mc, con un calo del 10,1% sul 2022 (dovuto alle temperature invernali particolarmente miti, e alle riduzioni dei consumi industriali e del termoelettrico).