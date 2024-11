Garante, ridurre a 4 ore gli scioperi dei trasporti del 29

Ridurre a quattro ore la durata degli scioperi generali del prossimo 29 novembre, relativamente ai settori del trasporto passeggeri, dal momento che si profila "il fondato pericolo di un pregiudizio grave ed imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati". È la misura richiesta dalla Commissione di garanzia sugli scioperi al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, per limitare "entro una soglia di tollerabilità il pregiudizio dei cittadini utenti". In una delibera approvata oggi pomeriggio, la Commissione ha segnalato al ministro la concentrazione di una pluralità di scioperi, alcuni dei quali già indicati come illegittimi, rilevando che tale addensamento provoca un pregiudizio grave al diritto alla mobilità dei cittadini utenti.