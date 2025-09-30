Garante chiede informazioni su scioperi nei porti

A seguito di azioni di protesta e annunci di scioperi nel settore del trasporto merci in diversi porti italiani, la Commissione di garanzia sugli scioperi ha inviato a Prefetti, Autorità portuali e Capitanerie di porto di Genova e Livorno, una richiesta di informazioni, per verificare l'eventuale violazione della Legge 146/90 sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali, "ai fini dell'adozione di provvedimenti di competenza dell'Autorità di garanzia". Lo si legge in una nota.
Martedì 30 Settembre 2025
Ultima oraGarante chiede informazioni su scioperi nei porti