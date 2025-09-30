Garante chiede informazioni su scioperi nei porti

A seguito di azioni di protesta e annunci di scioperi nel settore del trasporto merci in diversi porti italiani, la Commissione di garanzia sugli scioperi ha inviato a Prefetti, Autorità portuali e Capitanerie di porto di Genova e Livorno, una richiesta di informazioni, per verificare l'eventuale violazione della Legge 146/90 sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali, "ai fini dell'adozione di provvedimenti di competenza dell'Autorità di garanzia". Lo si legge in una nota.