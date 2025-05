Gap di genere nelle pensioni: solo il 68,3% delle donne over 65 riceve un trattamento

Il gap di genere è alto in Italia tra i lavoratori e i pensionati ultracinquantenni, tanto da condizionare il posizionamento dell'Italia nelle classifiche europee su chi tra gli over 50 percepisce una pensione. E' quanto emerge dalla statistica Istat 'Pensione e partecipazione al mercato del lavoro dei 50-74enni' relativa al 2023.

L'Istituto rileva innanzitutto che soltanto il 68,3% delle donne tra i 65-74enni, percepisce un trattamento pensionistico, contro l'87,7% degli uomini. All'opposto, il 26,8% delle donne non lavora e non beneficia di alcuna pensione, percentuale quasi cinque volte più elevata rispetto a quella degli uomini (5,7%). Un rapporto simile si verifica anche nella classe di età 50-64 anni: non è occupato e non ha una pensione il 40,5% delle donne contro il 15,4% degli uomini.

A pesare, spiega l'Istat, è il fatto che la componente femminile si caratterizza rispetto a quella maschile per tassi di occupazione più contenuti, per carriere lavorative più brevi e discontinue e anche per una non trascurabile quota di coloro che non hanno mai lavorato, tutti elementi che concorrono a determinare un forte rischio di vulnerabilità economica in età avanzata.