Gamberini (Legacoop), manovra ragiona solo su breve periodo

"Nella manovra economica e nel piano strutturale di bilancio ci sembra ci sia la volontà di ragionare sul breve periodo, cercando giustamente di far recuperare una parte del potere di acquisto ai lavoratori ma non c'è una visione che pensa a come trasportare il sistema economico italiano in un'altra fase". Così Simone Gamberini, presidente di Legacoop, a margine della Biennale dell'economia cooperativa a Bologna. "Noi pensiamo che l'economia cooperativa e la promozione della cooperazione, anche partendo dalle parole oggi del presidente Mattarella - aggiunge Gamberini - possa essere uno di quei soggetti che può guidare anche una parte delle politiche industriali di questo Paese che guardano al futuro, di un'economia che non può rimanere al modello di sviluppo attuale ma deve cambiare un po' spartito. Noi pensiamo che l'economia cooperativa in questo possa cambiare un po' le regole del gioco, mettendo al centro le persone e anche una società più inclusiva e nella quale il valore aggiunto viene distribuito in modo equo fra tutti i cittadini".