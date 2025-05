"Verso via libera del comunicato finale da parte del G7. Una vittoria italiana che ha lavorato per una posizione comune, per il sostegno all'Ucraina e affinché chiunque abbia fatto affari o favorito la Russia non entri nella ricostruzione dell'Ucraina". Lo afferma il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sull'account del Mef su X dal G7 finanze in Canada.