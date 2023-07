G20: India, 'divisioni su Ucraina e debito paesi poveri'

Il G20 finanze non ha raggiunto una posizione comune sull'Ucraina e la ristrutturazione del debito dei paesi poveri. Al termine del vertice di due giorni il ministro delle finanze dell'India, che ha la presidenza del G20, Nirmala Sitharaman ha ammesso "che non si è raggiunto ancora un linguaggio comune sulla guerra fra Ucraina e Russia" e ha rimandato alla riunione dei capi di stato. Alcuni paesi hanno condannato la decisione della Russia di non rinnovare l'accordo per l'export del grano nel Mar Nero, ha rilevato il ministro. Le discussioni non hanno raggiunto un accordo nemmeno sul tema del taglio e riduzione del debito dei paesi poveri anche se si è registrata "una posizione incoraggiante" da parte della Cina sul tema.