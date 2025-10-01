FVS SGR punta rileva maggioranza di Biolab

FVS Sgr S.p.A. (FVS), società controllata dalla finanziaria regionale Veneto Sviluppo, per conto del Fondo denominato "Fondo Sviluppo PMI 2", ha acquisito una partecipazione di maggioranza del capitale di Biolab Srl (Biolab), società goriziana di alimenti plant based. L'operazione è stata perfezionata costituendo Lion 2 Spa in cui hanno investito FVS (53%) e Banca Ifis (co-investitore, deterrà una quota di minoranza); il fondatore di Biolab Massimo Santinelli, che mantiene invariato il ruolo in azienda e Itinera hanno reinvestito nell'operazione. Questa ha avuto il supporto di Sparkasse Cassa di Risparmio di Bolzano, che ha finanziato il piano industriale di Biolab.

Fondata a Gorizia nel 1991 da Massimo Santinelli come laboratorio artigianale, Biolab è oggi una delle principali realtà italiane nella produzione di alimenti biologici, vegetariani e plant based. La quasi totalità dei prodotti è realizzata nei tre stabilimenti di Gorizia e in quello di San Daniele del Friuli (Udine), acquisito nel 2025, con un'occupazione complessiva di 150 dipendenti.

Con l'investimento in Biolab, FVS ha perfezionato la settima operazione del fondo "Sviluppo PMI 2".