Futuro ex-Ilva, scontro Invitalia-Acciaierie d'Italia

La comunicazione di Acciaierie d'Italia Holding in oggetto, di riscontro alle due di Invitalia del 12 ottobre 2023, evidenzia purtroppo, per l'ennesima volta, la grave mancanza di disponibilità e collaborazione nei confronti della nostra società e la ancor più grave inadempienza alle pattuizioni contrattuali. Tale constatazione è contenuta nella lettera di quattro pagine, datata 23 ottobre, inviata ai vertici di Acciaierie d'Italia, con in copia Arcelor Mittal, a firma dell'amministratore delegato di Invitalia, Bernardo Mattarella, in cui vengono elencate una serie di richieste, in alcuni casi reiterate, relative al mancato rispetto degli accordi tra le parti, sul destino dell'ex-Ilva di Taranto. Al primo punto Mattarella chiede "chiarimenti" ad Acciaierie e lamenta "risposte soltanto parziali" e accusa di aver "omesso di fornire ad Invitalia tutte le informazioni utili a consentirle, "la corretta valutazione circa il possibile esercizio dei propri diritti'" sul contratto di finanziamento in conto soci del 14 febbraio 2023. Lamenta inoltre la mancanza di "aggiornamento" sul piano di produzione di acciaio e sulla cassa "necessaria' per far fronte all'impegno preso di 4 milioni di tonnellate di acciaio. A fronte della "delicata situazione corrente", Invitalia richiede "almeno" di conoscere la "situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata". Da questa lettera emerge un certo isolamento di Invitalia quando fa notare che "solo in data 16 ottobre si è potuto avere formale notizia e conoscenza da parte del Consiglio di Amministrazione della Società della sottoscrizione di un Memorandum of Understanding". Sottoscrizione, dice Mattarella, avvenuta l'11 settembre "senza che ne fosse stata data alcuna comunicazione e preventiva informazione al Consiglio di Amministrazione della Holding Capogruppo". Neanche nei CdA del 21 settembre e del 16 ottobre, il rappresentante del socio privato, "ha fornito alcun dettaglio in proposito pur essendo stato personalmente firmatario del medesimo MoU".