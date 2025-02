Fusioni bancarie in Italia: il ruolo della Banca d'Italia secondo Fabio Panetta

"L'esito delle operazioni" di fusioni bancarie avviate in Italia "è affidato all dinamiche di mercato e alle scelte degli azionisti". Lo afferma il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta nel suo discorso all'Assiom Forex. "La vigilanza verifica la conformità alle normative italiane ed europee", ricorda "valutando la capacità di ciascuna operazione di dar vita a intermediari solidi e efficienti" e "senza compromettere la stabilità finanziaria".