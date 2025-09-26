Furstenberg (Ifis), fusione illimity entro fine 2026

"Con Illimity abbiamo fatto una operazione che ha un forte razionale strategico. Quando ho studiato questa operazione ho trovato degli ottimi parametri". Lo ha detto il presidente di Banca Ifis, Ernesto Furstenberg Fassio, a margine di Npl Meeting 2025 a Mestre.

"L'idea che abbiamo per il gruppo Ifis porterà alla fusione per incorporazione entro l'autunno dell'anno prossimo di illimity. Alla fine del processo di integrazione l'idea è di chiamare la banca retail Ifis-Illimity e quella commerciale Ifis-Impresa. Dobbiamo invertire velocemente il rapporto tra costi e ricavi di Illimity perchè ora c'è un deficit e creare economia di scala per mettere davanti i ricavi e riorganizzare il lavoro".

Il fondatore di Illimity Corrado Passera ha "investito molto sulla banca. Abbiamo trovato - ha concluso - grande qualità dei manager di illimity e voglia di intraprendere un cammino con noi. Passera ha avuto delle grandi intuizioni ed avere lavorato in grandi gruppi ha consentito di portare in Illimity molte di quelle esperienze. Da Intesa Sanpaolo, ad esempio, ha mutuato molte cose e questo è un valore per la nostra banca".