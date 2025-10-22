FunniFin,piattaforma con Ia per aiutare dipendenti su bonus, 730

Un servizio digitale che si avvale anche dell'intelligenza artificiale e il quale consente ai dipendenti di gestire online il 730 e i bonus, che spesso non vengono pienamente sfruttati da chi ne avrebbe diritto per la complessità delle norme, la mancanza di informazione e il basso grado di educazione finanziaria. E' quanto offre la la startup italiana FunniFin che ha messo a punto un piattaforma digitale per le aziende aumentando il benessere finanziario dei dipendenti. Si tratta anche di una soluzione, spiega la startup. per colmare il gap dell'educazione finanziaria del nostro paese.

Dopo aver compilato un breve questionario, grazie all'Ia integrata, la piattaforma identifica le agevolazioni più adatte e consente di inviare la richiesta, quindi i consulenti partner di FunniFin verificano i requisiti, preparano la documentazione e seguono l'intera pratica, mentre il dipendente può monitorarne l'avanzamento e comunicare direttamente tramite chat con il consulente che lo segue. Tutto il processo si svolge online.

Il servizio è progettato per consentire ai dipendenti di completare le procedure senza recarsi fisicamente agli sportelli, e per permettere alle aziende di avere una visione aggregata delle agevolazioni richieste, sempre nel rispetto della privacy individuale.

"La nostra piattaforma offre un sistema integrato, capace di tradurre la complessità fiscale e finanziaria in un percorso chiaro per i dipendenti. Grazie all'integrazione di intelligenza artificiale ogni persona può capire meglio i propri diritti, accedere facilmente ai bonus e gestire le proprie finanze in modo consapevole e sicuro," commenta Leonardo Capotosto, co-founder di FunniFin e per l'altro co fondatore Lapo Nidiaci "molte persone non accedono ai bonus o alle agevolazioni disponibili semplicemente perché non sanno da dove cominciare. Con FunniFin vogliamo semplificare questo percorso, aiutando i dipendenti a orientarsi tra opportunità e procedure e offrendo alle aziende un reale strumento di welfare finanziario".