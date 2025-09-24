Funivie, nasce la Catinaccio Buffaure spa Società Benefit

Nell'ambito delle assemblee straordinarie di Funivie Buffaure spa e Catinaccio Impianti a Fune spa i soci di entrambe le società hanno votato a favore della fusione che darà vita alla Catinaccio Buffaure spa Società Benefit. Prima del settore in tutta la Val di Fassa - in Trentino - è una tipologia di società che, fin dal suo statuto, integra la creazione di valore economico a finalità di beneficio comune a vantaggio di persone, ambiente e territorio. Una novità - sottolinea una nota della società - destinata ad aprire una nuova fase di sviluppo sostenibile e competitivo.

La decisione, che si concretizzerà con l'atto di stipula a fine novembre, trascorsi i tempi tecnici per eventuali opposizioni, nasce dalla volontà di creare un unico polo impiantistico al centro valle, capace di affrontare le sfide future e generare sinergie di lungo periodo, razionalizzando le risorse e migliorando l'offerta turistica sia estiva che invernale attraverso una reale interconnessione tra le aree sciistiche con benefici per turisti e comunità. Entrambe le società portano in dote una situazione di solida crescita: Catinaccio spa ha infatti chiuso il 2024 con 11,5 milioni di euro di fatturato, un utile di 425.000 euro e un patrimonio netto di 23,6 milioni di euro, mentre Funivie Buffaure spa vanta un valore della produzione di quasi 7 milioni di euro, grazie ad una crescita costante realizzata negli ultimi anni, anche e soprattutto durante la stagione estiva, e un utile addirittura triplicato nell'ultimo anno: dai 700.000 euro del 2023 ai quasi 2 milioni del 2024. Il patrimonio netto in questo caso sfiora i 14 milioni di euro.

Sono previsti oltre 100 milioni di euro di investimenti entro il 2028 destinati al rinnovo degli impianti, al potenziamento dell'innevamento e alla realizzazione di collegamenti strategici, tra cui la tratta Pera-Pozza-Buffaure. La nuova società, che al suo avvio potrà contare su 15 impianti totali tra i 9 del Catinaccio e i 6 del Buffaure conterà circa 120 collaboratori tra dipendenti fissi, stagionali invernali ed estivi. Il consiglio di amministrazione è composto da Claudio Bernard, Daniele Dezulian, Giulio Florian, Walter Florian, Christian Lorenz, Elisa Maccagni e Fabio Romelli. Presidente e vicepresidente saranno invece eletti in occasione della stipula dell'accordo.