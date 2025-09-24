Mercoledì 24 Settembre 2025

La lezione agli autocrati

Pier Francesco De Robertis
La lezione agli autocrati
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Attacco FlotillaClaudia CardinaleJimmy KimmelUcraina RussiaPrevisioni meteo
Acquista il giornale
Ultima oraFunivie, nasce la Catinaccio Buffaure spa Società Benefit
24 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Funivie, nasce la Catinaccio Buffaure spa Società Benefit

Funivie, nasce la Catinaccio Buffaure spa Società Benefit

Previsti oltre 100 milioni di euro di investimenti entro il 2028

Previsti oltre 100 milioni di euro di investimenti entro il 2028

Previsti oltre 100 milioni di euro di investimenti entro il 2028

Nell'ambito delle assemblee straordinarie di Funivie Buffaure spa e Catinaccio Impianti a Fune spa i soci di entrambe le società hanno votato a favore della fusione che darà vita alla Catinaccio Buffaure spa Società Benefit. Prima del settore in tutta la Val di Fassa - in Trentino - è una tipologia di società che, fin dal suo statuto, integra la creazione di valore economico a finalità di beneficio comune a vantaggio di persone, ambiente e territorio. Una novità - sottolinea una nota della società - destinata ad aprire una nuova fase di sviluppo sostenibile e competitivo.

La decisione, che si concretizzerà con l'atto di stipula a fine novembre, trascorsi i tempi tecnici per eventuali opposizioni, nasce dalla volontà di creare un unico polo impiantistico al centro valle, capace di affrontare le sfide future e generare sinergie di lungo periodo, razionalizzando le risorse e migliorando l'offerta turistica sia estiva che invernale attraverso una reale interconnessione tra le aree sciistiche con benefici per turisti e comunità. Entrambe le società portano in dote una situazione di solida crescita: Catinaccio spa ha infatti chiuso il 2024 con 11,5 milioni di euro di fatturato, un utile di 425.000 euro e un patrimonio netto di 23,6 milioni di euro, mentre Funivie Buffaure spa vanta un valore della produzione di quasi 7 milioni di euro, grazie ad una crescita costante realizzata negli ultimi anni, anche e soprattutto durante la stagione estiva, e un utile addirittura triplicato nell'ultimo anno: dai 700.000 euro del 2023 ai quasi 2 milioni del 2024. Il patrimonio netto in questo caso sfiora i 14 milioni di euro.

Sono previsti oltre 100 milioni di euro di investimenti entro il 2028 destinati al rinnovo degli impianti, al potenziamento dell'innevamento e alla realizzazione di collegamenti strategici, tra cui la tratta Pera-Pozza-Buffaure. La nuova società, che al suo avvio potrà contare su 15 impianti totali tra i 9 del Catinaccio e i 6 del Buffaure conterà circa 120 collaboratori tra dipendenti fissi, stagionali invernali ed estivi. Il consiglio di amministrazione è composto da Claudio Bernard, Daniele Dezulian, Giulio Florian, Walter Florian, Christian Lorenz, Elisa Maccagni e Fabio Romelli. Presidente e vicepresidente saranno invece eletti in occasione della stipula dell'accordo.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Turismo