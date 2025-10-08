Fumarola, 'salario minimo? Contrattazione sempre e comunque'

"Salario minimo? La nostra posizione non cambia, i salari devono essere contrattati, quindi per noi non ci può essere un'invadenza della legge sulle questioni lavoristiche, sui temi lavoristici". Così la segretaria generale della Cisl Daniela Fumarola rispondendo ai cronisti a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) a margine del Consiglio generale Cisl Marche.

"Noi pensiamo che bisogna invece insistere sulla contrattazione, - ha sottolineato - in Italia c'è una copertura di quasi il 98%. Bisogna includere nella contrattazione quei lavoratori e quelle lavoratrici che ancora magari ne hanno una un po' più debole oppure non ce l'hanno perché gli viene applicato un contratto in dumping, quindi contrattazione sempre e comunque".