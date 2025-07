Fumarola al governo, 'passiamo ai fatti con chi ci sta'

"Al governo diciamo: passiamo subito dalle intenzioni all'azione. La via maestra è quella che porta a un contratto nazionale per lo sviluppo, la sostenibilità sociale e il lavoro che impegni esecutivo e parti sociali su un programma su obiettivi condivisi. L'auspicio è che questa strategia sia sostenuta da una coalizione ampia. Non è più tempo di alibi o di pregiudiziali. Chi oggi si tira indietro si assume la responsabilità di auto-escludersi da un cammino fondato sull'etica della cooperazione". Lo dice la segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, nell'intervento conclusivo del congresso nazionale, da dove ha lanciato il Patto della responsabilità. Dal palco la leader della Cisl ribadisce di aver "accolto con soddisfazione l'apertura verso il dialogo sociale" fatta dalla premier Giorgia Meloni. "Gli impegni assunti devono diventare in tempi brevi un percorso vero, necessario a dare una direzione al cambiamento e a recuperare una visione fatta di crescita inclusiva", afferma.