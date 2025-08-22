Ft, 'Ue accelera sull'euro digitale dopo Usa su stablecoin'

Secondo il Financial Times l'Ue starebbe accelerando i piani per l'euro digitale dopo la legge statunitense sulle stablecoin, valutando l'utilizzo di una blockchain pubblica piuttosto che privata per affrontare le preoccupazioni sulla competitività di una valuta digitale europea.

Il mese scorso, il Congresso degli Stati Uniti ha approvato la legge che regolamenta il mercato delle stablecoin da 288 miliardi di dollari, largamente dominato dal dollaro, dopo un'intensa attività di lobbying da parte del settore delle criptovalute. Le stablecoin sono un tipo di token digitale ancorato uno a uno a una valuta sovrana e garantito da riserve come i titoli di Stato.

Secondo l'Ft, che cita una persona coinvolta nelle discussioni, da quando è stato approvato il cosiddetto Genius Act, i funzionari dell'Ue stanno "riconsiderando i piani per l'euro digitale". Si valuta in particolare la possibilità di gestire l'euro digitale su blockchain pubblica come Ethereum o Solana, anziché su una privata, come previsto in precedenza a causa di problemi di privacy.

La Banca centrale europea sta lavorando da diversi anni alla potenziale creazione di una versione digitale dell'euro utilizzabile gratuitamente nell'Eurozona. L'uso di una blockchain pubblica è "sicuramente qualcosa che" i funzionari Ue "stanno prendendo più seriamente ora", ha affermato una delle persone interpellate dall'Ft. Un euro digitale nella sua forma privata ampiamente attesa, aggiunge anche il quotidiano, assomiglierebbe "molto di più a ciò che sta facendo la banca centrale cinese che a ciò che stanno facendo le aziende private negli Stati Uniti", riferendosi al token della Banca Popolare Cinese, che è gestito privatamente.

Bce, come noto e ribadito anche al Ft in questa occasione, sta prendendo in considerazione "diverse tecnologie, sia centralizzate che decentralizzate, per lo sviluppo dell'euro digitale, tra cui le tecnologie di registro distribuito" e non è ancora stata presa una decisione in merito.